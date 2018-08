Tecnología

Facebook crea Reactions para expresar más emociones

09/10/2015

"Me encanta", "me divierte", "me alegra", "me asombra", "me entristece" y "me enfada" son las opciones que están disponibles a partir de hoy, en pruebas, únicamente en España e Irlanda.

Facebook ha creado Reactions, una extensión de su botón "me gusta" para que los usuarios de la red social expresen otro tipo de emociones como sorpresa, enfado o tristeza.

Para acceder a esas opciones, el usuario tiene que pulsar de manera prolongada el botón "me gusta" para que le aparezca un menú en el que se despliegan emoticonos descriptivos de esas emociones.

Debajo de cada publicación aparecerá un resumen visual que indicará los "me gusta", "me encanta", "me divierte", "me alegra", "me asombra", "me entristece" y "me enfada" que haya recogido.

Fase piloto

Facebook empieza hoy a desplegar Reactions en una fase piloto en la que analizará el uso que se hace de estas opciones y las posibles mejoras que puede implementar antes de su lanzamiento mundial.

"Hemos estado trabajando para encontrar nuevas vías para que las personas se expresen en Facebook. Reactions es una extensión del botón 'me gusta' y busca ofrecer nuevas maneras de interactuar con el contenido", ha explicado el responsable de producto de la red social Chris Tosswell.

Estas nuevas opciones están disponibles sólo para interactuar con una publicación, no con sus comentarios asociados.

Tosswell ha indicado que Facebook no ha fijado aún una fecha para el lanzamiento global de este producto.

Una demanda reiterada

Desde hace mucho tiempo ha existido la demanda por parte de algunos usuarios de Facebook de la necesidad de un botón "no me gusta", ya que consideraban que el "me gusta" es insuficiente para interactuar con determinados contenidos.

Hace unas semanas, el consejero delegado de la red social, Mark Zuckerberg, anunció que la compañía estaba trabajando en nuevas maneras de mostrar empatía.

