Tecnología

TELECENTRE EUROPE

El proyecto Ikanos del Gobierno Vasco, referente en Europa

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/03/2016

El proyecto, del Departamento de Economía y Competitividad, es pionero en atender las necesidades digitales y competencias de los ciudadanos. Más de 18.000 usuarios han obtenido ya su perfil digital.

La asamblea general de Telecentre Europe celebrada hoy, día 3 de marzo, en Amsterdam, considera la labor que realiza el proyecto “Ikanos” del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. Destacan que es pionero en “atender las necesidades en materia de competencias digitales comúnes y específicas de los ciudadanos, las empresas, la administración, el sector educativo y otros sectores de la sociedad vasca.” Asimismo, sus competencias básicas son la conceptualización, la metodología y la aplicación.

El proyecto “Ikanos” es una iniciativa definida y desarrollada en la Agenda Digital 2015 del Gobierno Vasco. Su finalidad es dar a conocer qué son las competencias digitales, y cuáles son las esenciales y como mejorarlas en toda la sociedad vasca. De esta forma, “Ikanos” ha permitido definir e incorporar perfil digital a un total de 18.000 ciudadanos procedentes de los ámbitos de la educación, la administración, sanidad, etc.

Así lo ratifica en su informe de recomendaciones y buenas prácticas “Guidelines on the adoption of DIGCOMP”, donde identifica el proyecto “Ikanos” como una “referencia destacada” a nivel europeo. El proyecto cuenta con actividades desarrolladas, como el test de autoevaluación de competencias digitales. Gracias a esa actividad, más de 18.000 usuarios han obtenido ya su perfil digital.

Así, uno de los logros más referenciados en foros internacionales del sector es el diseño y definición del concepto "Perfil Digital profesional", que combina las necesidades digitales y el nivel de competencia de una determinada profesión. Para facilitar el acceso al perfil digital profesional, se ha creado una Guía de Orientación, para permitir a los orientadores laborales de Lanbide, a los orientadores de formación profesional y a los dinamizadores de KZgunea a mejorar la empleabilidad, el aprendizaje y la digitalización de las personas.

Telecentre Europe

Telecentre Europe es la organización europea que representa al mayor número de redes de telecentros y centros de aprendizaje de tecnologías digitales de Europa. Son lugares donde personas adultas pueden acceder a Internet y aprender las últimas tecnologías digitales.

Telecentre Europe ha revisado las iniciativas europeas que desarrollan el modelo europeo de competencias digitales, DIGCOMP. En el informe que hoy se ha presentado en Amsterdam, ha identificado las cinco áreas temáticas de competencia esenciales para vivir y trabajar en sociedad.