Periscope permite ya guardar vídeos de modo indefinido

Periscope, la aplicación de Twitter que permite retransmitir vídeos en directo, ha anunciado que desde ahora permitirá que las retransmisiones emitidas se guarden por tiempo indefinido.

Hasta ahora, estas retransmisiones solo podían ser almacenadas durante 24 horas.

La nueva opción ya está disponible desde este mismo jueves, aunque en modo beta, según ha anunciado el equipo de Periscope en Twitter.

Para poder conservar una retransmisión de modo indefinido, es necesario escribir la etiqueta #save en el título, aunque la compañía está trabajando en tras alternativas para que no sea necesario añadir este hashtag.

Periscope es una de las aplicaciones de moda y permite la emisión en directo de vídeo en streaming, aunque para ello es necesario tener una cuenta de Twitter.

Working on supporting broadcasts beyond 24h! Starting now, you can use our public beta by using #save in your title! https://t.co/LsjqsSib7v