Periscopeko bideoak betirako gorde daitezke jada

Periscope aplikazioaren bidez egindako emankizunak betirako gorde daitezke jada.

Twitterren zuzenean eta streaming bidez bideoak eskaintzeko aplikazioa da Periscope, eta, orain arte, emankizun horiek 24 orduz gordetzeko aukera baino ez zuen ematen.

Ostegun honetatik, baina, bideoak denbora mugarik gabe mantendu daitezke, aplikazioaren arduradunek Twitterren iragarri dutenez.

Bideo bat betirako gordetzeko, izenburuan #save etiketa idatzi beharra dago. Hori bai: zerbitzua beta fasean dago, hau da, probetan ari dira oraindik.

Working on supporting broadcasts beyond 24h! Starting now, you can use our public beta by using #save in your title! https://t.co/LsjqsSib7v