Tecnología

Estafa

Whatsapp Gold, otro timo que pulula por las redes sociales

eitb.eus

27/05/2016

Whatsapp Gold promete características exclusivas. Sin embargo, al pinchar en el enlace de descarga, lo único que conseguimos es infectar nuestro dispositivo con archivos maliciosos.

No, no es la versión que sólo los famosos usan, WhatsApp Gold no es más que una nueva estafa de la Red que busca robar datos personales, según informan diversos medios digitales.

"Hey por fin la versión secreta de Whatsapp Gold se ha filtrado. Esta versión sólo la usan los súper famosos. Ahora la podemos usar nosotros también". Este mensaje corre como la pólvora por las redes sociales desde hace unos días.

La premisa anterior suena ya ridícula de por sí, pero eso no quita que más de uno haya caído en la trampa. WhatsApp Gold se "distribuye" mediante ese tipo de mensajes.

Whatsapp Gold promete características exclusivas como videollamadas, el borrado de mensajes enviados por error, temas nuevos, o la posibilidad de enviar de una vez hasta 100 fotografías. Sin embargo, al pinchar en el enlace de descarga de Whatsapp Gold, lo único que conseguimos es infectar nuestro dispositivo con archivos maliciosos que robarán datos importantes de nuestro teléfono.

Software malicioso

Así, la compañía oficial advierte que al instalar este tipo de programas no autorizados nuestro smartphone es infectado con un software malicioso y así nuestra información privada queda desprotegida y puede ser transferida a terceros sin nuestra autorización.

Pero si ya lo instalaste no te preocupes, lo más conveniente es que desinstales la aplicación, actualices todas las aplicaciones, compruebes tus permisos de seguridad y revisar muy bien si se ha instalado alguna aplicación que no conozcas.