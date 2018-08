Solarin, el móvil más seguro del mundo

Según informan diversos medios digitales, Sirin Labs acaba de lanzar su apuesta más reciente con un dispositivo ultra seguro por 12.400 euros: Solarin.

En los últimos tiempos ha aumentado la demanda de terminales seguros para los altos mandos de empresas e instituciones y para todo aquel que desee comunicarse por canales 100% libres de filtraciones e intrusiones. Ante esto, Solarin desea convertirse en una atractiva alternativa.

El terminal de Sirin Labs tiene un peso de 250 gramos. El valor del equipo se debe a que está equipado con una solución de seguridad móvil llamada Zimperium, que protege el smartphone de ataques de dispositivos avanzados, de aplicaciones y de la Red.

Además, dispone de tecnología utilizada por los ejércitos para proteger sus comunicaciones, caracterizándose por lo simple de su uso, ya que solo debe presionarse un interruptor situado en la parte posterior de Solarin.

Con este smartphone Sirin Labs pretende captar un segmento de mercado como el de los altos ejecutivos de grandes corporaciones e instituciones para los que la seguridad y la privacidad son elementos clave.

First look at the $17,000 Solarin smart phone - https://t.co/R7wKzBhlQh via @CNNTravel pic.twitter.com/cdjDZo5sCq