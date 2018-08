Solarin, munduko mugikorrik seguruena

Sirin Labs konpainiak Solarin dispositibo ultra segurua merkaturatu du. Modelorik merkeenak 12.400 euroko salneurria du.

Azkenaldian mugikor seguruen eskaerak gora egin du. Enpresa eta erakundeetako agintariek eskuratu nahi dituzte, filtrazioetatik eta erasoetatik guztiz salbu harremanak izateko. Zentzu horretan, Solarin alternatiba erakargarria bihurtu nahi du Sirin Labsek.

Mugikorrak 250 gramoko pisua du. Dispositibo aurreratuen, aplikazioen eta Sarearen erasoei aurre egiteko, Zimperium izeneko segurtasun teknologia du.

Gainera, komunikazioak babesteko armadek erabiltzen duten teknologia du. Oso erabilera erraza du; izan ere, atzealdean duen etengailu bat sakatzearekin nahikoa da.

Hala, korporazio handien eta erakunde publikoetako goi-kargudunak erakarri nahi ditu Sirin Labsek. Segurtasuna eta pribatutasuna berebizikoak baitira esparru horietan.

First look at the $17,000 Solarin smart phone - https://t.co/R7wKzBhlQh via @CNNTravel pic.twitter.com/cdjDZo5sCq