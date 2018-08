Tecnología

Redes sociales

Consejos para proteger la privacidad en Facebook

Eitb.eus

23/06/2016

No incluir el número de teléfono, desactivar la ubicación, no compartir públicamente la fecha de nacimiento o deshacerse de las amistades que no son reales son algunos de esos consejos.

Mark Zuckenberg, el fundador de Facebook. Foto: EFE Mark Zuckenberg, el fundador de Facebook. Foto: EFE

Noticias (3) Facebook aumentó sus beneficios en un 25% en 2015

Facebook aumentó sus beneficios en un 25% en 2015 Ya está disponible Facebook Live, para compartir vídeos a tiempo real

Ya está disponible Facebook Live, para compartir vídeos a tiempo real Facebook Messenger estrena nuevos emojis que fomentan la igualdad audios (1) Consejos para evitar tener problemas en Facebook En muchas ocasiones, los usuarios de las redes sociales como Facebook proporcionan cuantiosa información privada sin apenas darse cuenta. Por ello, el programa Boulevard de Radio Euskadi ha recogido varios consejos que se podrían tener en cuenta para evitar ciertos problemas en esta plataforma, de la mano de Enrique Rodal. En primer lugar, es importante no incluir el número de teléfono personal, por que por mucho que insista Facebook, esa información sólo les facilita el trabajo a los hackers. Por otro lado, también se recomienda desactivar las funciones de localización, puesto que no es necesario informar constantemente de la ubicación. Además, el verano es una época en la que incrementan los robos en los hogares, debido a que sus ocupantes se marchan de vacaciones y a través de las redes sociales proporcionan a los ladrones todo tipo de detalles. En tercer lugar, es aconsejable no compartir públicamente la fecha de nacimiento. En este caso, hay que tener en cuenta que la mayoría de las contraseñas son combinaciones de números que tienen relación con las fechas de nacimiento. Asimismo, no hay que compartir fotos de niños para para evitar que proliferen los casos de acoso o de pornografía infantil. Por último, pese a que mucha gente le guste presumir de que tiene cientos de amigos en Facebook, es aconsejable deshacerse de las amistades que no son reales para poder controlar la información que se comparte y su difusión. y su difusión. y su difusión.

Comentarios