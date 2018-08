El lanzamiento de 'Pokémon GO Plus' se retrasará hasta septiembre

'Pokemon GO Plus'-aren salmenta hilabete atzeratuko dute nazioartean

02/08/2016

Nintendo ha anunciado que la comercialización de esta pulsera que permite capturar los pokémones sin necesidad de utilizar el smarphone se retrasará hasta el mes que viene.

Pokémon GO Plus permite capturar pokémones sin utilizar el smartphone. Imagen: Nintendo Europa

The Pokémon Company, filial del gigante japonés de los videojuegos Nintendo, ha anunciado que no lanzará el dispositivo “Pokémon GO Plus” este mes, como estaba previsto, y que retrasará su comercialización hasta septiembre.

El anuncio se realizó en sendos mensajes a través de la red social Twitter por parte de las subsidiaras europea y estadounidense de Nintendo, con lo que los medios locales dan por hecho que el estreno del producto se demorará en todos los mercados.

Algunos medios consideran que el aplazamiento responde a que la actualización de “Pokémon GO”, el exitoso juego para teléfonos inteligentes con el que interactúa el aparato, también se ha retrasado y que va a ser necesario actualizar el dispositivo para que funcione con esta nueva versión.

“Pokémon GO Plus” es un utensilio similar a un reloj que puede llevarse en la muñeca, sujeto con un clip o en un bolsillo y que se conecta con el juego. En concreto, el aparato que permite capturar pokémones tiene un coste de 39,99 euros, y cuando se encuentra uno de ellos cerca, vibra y se ilumina.

Desde su lanzamiento el pasado 6 de julio, el juego “Pokémon GO” ha sido un éxito rotundo y se ha convertido en un fenómeno mundial. Asimismo, la aplicación ha sido desarrollada por Niantic y consiste en atrapar y coleccionar a los monstruos mediante un sistema GPS y la cámara del móvil.

