Tecnología

Protección de datos

Facebook simplificará sus controles de privacidad

Redacción

27/05/2010

Entre los nuevos controles se incluirá el refuerzo de la privacidad de los datos que el usuario desea mostrar a toda la comunidad.

La red social Facebook modificará sus controles de privacidad para conseguir que sean herramientas más sencillas de utilizar, ha anunciado su fundador, Mark Zuckerberg, en una carta publicada por el diario The Washington Post.



Zuckerberg ha explicado que su equipo "está trabajando duro" para que los nuevos controles de la información, "de uso mucho más sencillo", se activen "en las próximas semanas".



"El mensaje que más hemos oído últimamente es que las personas quieren controlar sus datos más fácilmente. En pocas palabras, muchos de vosotros creíais que nuestros controles eran demasiado complejos. Nuestra intención era ofreceros controles detallados, nos equivocamos", ha indicado Zuckerberg en la misiva.



Según Zuckerberg, el usuario controla cómo comparte su información, la compañía no cede esos datos a personas o servicios que el usuario no desee, no da a los anunciantes acceso a la información personal del usuario, no vende ni venderá datos "a nadie" y siempre mantendrá su acceso gratuito.