Un ciberataque tumba algunas de las webs más importantes del mundo

21/10/2016

Twitter, eBay, Amazon, Paypal, Netflix, Spotify, Reddit y los diarios 'The New York Times' y 'Financial Times', entre las webs afectadas.

Vídeos (1) Un ciberataque deja sin Internet a millones de usuarios en EE. UU. Algunas de las páginas web más importantes del mundo, todas ellas de empresas estadounidenses, han sido víctimas este viernes de un ciberataque masivo, lo que les ha ocasionado problemas de conexión o incluso la caída total. Entre las páginas afectadas se encuentran gigantes de Internet como Twitter, Amazon, Paypal, eBay, Netflix, Reddit, Spotify y los diarios The New York Times y Financial Times. También han sido atacadas otras webs como Airbnb, Shopify, SoundCloud, Github e Imgur, entre otras. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de EE. UU. están investigando si el ataque ha sido un "acto criminal". Al parecer, se ha tratado de un ataque de denegación de servicio (DDoS) contra la empresa de gestión de servidores Dyn, aunque Amazon Web Services, que además de su popular portal de comercio electrónico proporciona a través de su servidor AWS servicios de internet a otras compañías, también ha sufrido interrupciones. En un ataque DDoS, los piratas informáticos intentan saturar las respuesta de servidores con una oleada de demandas de acceso falsas. El sabotaje ha durado unas dos horas, aunque las consecuencias y los problemas han perdurado mucho más. Dos oleadas de ataques Según DyN, una empresa de manejo del funcionamiento de internet basada en la nube, que gestiona estos servicios, sus ingenieros están trabajando en este asunto debido a los "incidentes que se están registrando actualmente", para mitigar sus efectos. El primer ataque contra DyN ha tenido lugar a las 07:10 horas (13:10 en Euskadi) y, según el servicio, ha afectado "principalmente a sus clientes en la costa este de los Estados Unidos". Twitter ha confirmado que su servicio se ha mantenido inaccesible en algunas partes del mundo durante dos horas "por fallos en la respuesta de servidores DNS", similar a los problemas que han detectado Zendesk, una empresa de software de relación con clientes, o Github, el más popular repositorio de código y colaboración en programación. Tras informar del restablecimiento de sus servicios unas dos horas después de la primera alerta, DyN ha informado a las 15:20 (hora en Euskadi) de al menos otro ataque cibernético de estas mismas características, sin que se sepa su origen. Aunque el origen del ataque está en la costa este de EE. UU., sus efectos se han extendido posteriormente por todo el globo. De hecho, Twitter y otras páginas han estado caídas también en Euskadi.

