Tecnología

Código abierto

PuntuEUS presenta dos nuevos servicios: labur.eus y whois.eus

redacción | eitb.eus

02/12/2016

Uno de ellos, labur.eus, es un servicio en euskera para acortar enlaces y whois.eus proporciona información sobre webs y nombres de dominio.

La Fundación PuntuEUS tiene como misión que el euskera sea útil, visible y esté disponible en el mundo digital, y, por ello, desde su fundación, ha puesto a disposición de la sociedad varios proyectos para dar notoriedad al euskera en el mundo digital, como el Observatorio PuntuEUS, Sarean.eus y el Día de Internet en Euskera.

Según ha explicado la fundación en una nota remitida a los medios, el 3 de diciembre, día de su segundo cumpleaños y el Día del Euskera, pondrá otros dos servicios en la web, Labur.eus y Whois.eus, desarrollados en código abierto, y cuyo código está disponible.

La principal característica original de estas dos iniciativas desarrolladas por PuntuEUS y que serán publicadas en la red el Día Internacional del Euskera es el hecho de que estén en euskera. Todas las herramientas actualmente disponibles en la red están en otro idioma, la mayoría en inglés, y, además, han sido desarrollados en el extranjero.

Labur.eus

Se trata de un servicio en euskera para acortar enlaces, que permitirá convertir largas URLs en direcciones breves y fácilmente legibles, así como personalizar dichas direcciones.

Esta herramienta convierte largas y complicadas direcciones en direcciones fáciles de recordar, y permite consultar el historial de URLs abreviadas creadas por el usuario.

Es un servicio que solía prestar la página ttiki.com, que ya no existe. Labur.eus, un proyecto desarrollado conjuntamente por la Fundación PuntuEUS y por Dinahosting, está basado en Polr 2 y dispone de licencia GNU GPL.

Whois

Whois.eus es el servicio público WHOIS en euskera, que proporciona información sobre webs y nombres de dominio. Permite al usuario acceder a la información de cualquier registro de nombres de dominio, así como ver su disponibilidad, de forma que los usuarios sin conocimientos técnicos podrán consultar la información correspondiente a un nombre de dominio, e incluso saber si dicho nombre está o no disponible. Este servicio permite consultar el dominio .EUS así como los principales dominios TLD (.com, .net, .org, etc.), y traduce la información al euskera.

Desde el punto de vista tecnológico, Whois.eus es pionera en mostrar de forma estructurada la información que resulta de la consulta, ya que las herramientas desarrolladas hasta el momento proporcionaban un texto largo, difícil de interpretar.

Esta herramienta, además, muestra también información sobre nombres de dominio .EUS, algo que no hacen otras herramientas de consulta WHOIS.

Oferta especial

El dominio .EUS cumple dos años el 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera. Para celebrar tanto el aniversario como el hecho de haber formado una comunidad de más de 6.000 nombres de dominio en menos de dos años, la Fundación PuntuEUS tiene una oferta especial. Hasta el 6 de diciembre, se podrá adquirir el dominio a 9,95 euros.

o a 9,95 euros.