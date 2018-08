Tecnología

Isasaweis, la gurú de belleza de YouTube, ya tiene página web

19/10/2010

Empezó en YouTube y se extendió a Facebook, Twitter y Flickr. Ahora, Isabel Llano estrena su nueva página web isasaweis.com.

Hace poco más de medio año la asturiana Isabel Llano se popularizó como Isasaweis en Internet. Llano creó un canal en YouTube, Isasaweis, y se ha convertido en uno de los más vistos. A través de los vídeos que cuelga enseña trucos tanto de belleza como de moda y de cocina. Isasaweis también está en Facebook, Twitter y Flickr. Ahora, expande su imperio y estrena su nueva página web Isasaweis.com.

Es la propia Llano la que, mediante un nuevo vídeo, explica a sus seguidores el diseño y el objetivo de su nueva web: "Hemos hecho la página web con muchísimo cariño. Me he dado cuenta de que mucha gente que ve mis vídeos no sabe ni siquiera que tengo un canal en YouTube, donde están los más de 190 vídeos que llevo subidos. Sin embargo, la razón fundamental por la que lo he hecho es porque ya me es imposible contestar a todos los comentarios". Asimismo, para poder atender las dudas y peticiones de sus seguidores ha añadido a cada vídeo "todas las preguntas frecuentes" que ha recibido.

Isasaweis.com también tiene un blog, "para explicar cosas interesantes que no se pueden tratar en un vídeo".

Las gurús de belleza y moda ya eran conocidas sobre todo en EE. UU. Ahora, cada vez son más los usuarios que se animan a crear este tipo de rincones en Internet. Isabel Llano lo intentó y ahora es una de las más exitosas con 25.940 seguidores y 7.415.555 reproducciones de los vídeos, ahí es nada.