Nintendo Switch ya a la venta en las tiendas

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/03/2017

Su precio de venta al público es de 330 euros, un precio que los especialistas consideran elevado para una consola portátil pero ajustado para una de sobremesa.

Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía japonesa, ha salido hoy a la venta en todo el mundo en un intento por romper con el modelo tradicional al apostar por primera vez por un concepto híbrido: portátil y sobremesa al mismo tiempo.

Para David Martínez, el redactor jefe de la revista 'Hobby Consolas' decana de las publicaciones especializadas en España, el último lanzamiento de la compañía nipona es un producto "muy atractivo" y con un "planteamiento novedoso" que "venderá bien y triunfará en España..., no hay más que ver la gran expectación que ha despertado en las redes sociales", ha augurado.

No obstante, considera "muy difícil" que llegue a competir "de tú a tú con Microsoft y Sony" porque "mucha gente puede no llegar a entender bien el concepto que plantea" y, en todo caso, "los tiempos en los que Nintendo dominaba el mercado han quedado atrás".

La principal novedad de esta nueva generación de videoconsolas radica en su posibilidad de jugar de forma portátil, con su propia pantalla y controles, o de forma fija, previa conexión a un televisor con los controles por separado como cualquier otro dispositivo de sobremesa.

Su debut llega acompañado por el videojuego "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", que ha deslumbrado a la mayoría de los críticos al conseguir una de las mejores notas vistas en el sector: 98 sobre 100 en el portal especializado Metacritic.

