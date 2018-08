WhatsApp permitirá borrar mensajes enviados

El sistema de mensajería instantánea móvil WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios eliminar un mensaje en los dos minutos siguientes a haberlo enviado. Anunciaron una versión previa de prueba con un límite de tiempo de 29 minutos, pero ahora los responsables han optado por reducirlo. Así lo han explicado en la cuenta de Twitter @WABetaInfo.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!