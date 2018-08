WhatsApp bidez bidalitako mezuak ezabatu ahalko dira

Mugikor bidez berehalako mezuak bidaltzeko WhatsApp sistema igorritako mezuak ezabatzeko funtzioa lantzen ari da. Bidali eta bi minutu igaro baino lehen ezabatu ahal izango da. Aurrez landutako bertsioan 29 minutuko epea aurreikusi zuten arren, azkenean ezabatzeko denbora bi minutura murriztea erabaki dute arduradunek. Hala azaldu dute @WABetaInfo Twitter kontuan.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!