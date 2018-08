La NASA abre una campaña para recoger nombres del mundo que enviará luego al Sol

La NASA enviará en su primera misión a las inmediaciones del Sol, la Parker Solar Probe, un microchip lleno de nombres que reciba de personas de todo el mundo antes del próximo 27 de abril.

La histórica misión Parker Solar Probe de la NASA se lanzará el próximo verano para viajar a través de la atmósfera del Sol, más cerca de la superficie solar que cualquier nave espacial anterior -a unos seis millones de kilómetros-, afrontando condiciones de calor y radiación brutales.

Las identidades se pueden enviar a través de una web de la NASA. La agencia espacial ha difundido un vídeo en Youtube, en el que el actor William Shatner, el comandante Kirk de Star Trek, detalla los pormenores de esta iniciativa.

La nave incluye una coraza térmica de 11,5 centímetros de espesor, capaz de soportar temperaturas de 1.300 grados y proteger los instrumentos en el interior.

Get the hottest ticket of the summer: Send your name to touch Sun with @NASASun's Parker #SolarProbe spacecraft! Launching this summer, join us on humanity's 1st mission to "touch" a star, @WilliamShatner is! Details on adding your name to the microchip: https://t.co/o12bZD9BR2 pic.twitter.com/7qn1D1f2Oa