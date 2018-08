Tecnología

Presentación

El regreso de Steve Jobs eclipsa al nuevo iPad 2

Redacción

03/03/2011

El cofundador de Apple ha regresado por sorpresa tras su baja médica para presentar el nuevo iPad. El nuevo modelo es más ligero, más delgado y más rápido.

Más de un año después de iniciar la locura de los ''tablets'', la compañía Apple ha dado conocer la segunda versión de su exitoso iPad, el iPad 2.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, ha estado presente en el acto. "Llevo mucho trabajando en esto y no me lo quería perder", ha dicho Jobs. En las últimas horas se había especulado con la posibilidad de que no participara, porque el mes pasado volvió a retirarse por una nueva baja médica indefinida y Apple no había dado detalles sobre su estado de salud.



Apple ha logrado 9.500 millones de dólares de beneficios gracias al iPad en 2010, ha explicado Jobs: "El producto más exitoso que hemos lanzado con un 90% del mercado".



El cofundador de Apple que está de baja médica ha regresado por sorpresa a la luz pública para presentar la segunda generación del iPad, que es, ha dicho, notablemente más rápida y delgada, y contendrá dos cámaras.

El iPad 2, como ha sido bautizado por la compañía, saldrá al mercado en EE.UU. el 11 de marzo y el 25 en España y México con el mismo precio que su antecesor, unos 360 euros para su versión más económica y algo unos 577 euros para su modelo con 3G y Wifi.

"2011 será el año del iPad 2"

Jobs ha recibido una ovación de los asistentes a la conferencia en el centro de artes Yerba Buena de San Francisco, donde ha vaticinado que si 2010 fue el año del iPad, "2011 será el año del iPad 2".

Jobs ha comparecido muy delgado, en vaqueros y con jersey negro, un aspecto ya habitual del líder de Apple, quien con su presencia ha acallado rumores sobre su capacidad para seguir al frente de la empresa dada su nueva baja médica.

Dos colores

La tableta informática estará disponible en dos colores, blanco y negro, será un 33% más delgada que el iPad, más fina incluso que el iPhone 4, tendrá un procesador el doble de rápido, y estará equipada con dos cámaras para foto, vídeo y vídeo llamada.

Aunque no contará con puertos USB o Adobe flash, el iPad 2 sí incorpora una conexión HDMI para conexiones con fuente de audio y vídeo digital.