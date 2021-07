Un corte de internet deja sin servicio a páginas web destacadas de varios países

Un apagón de internet ha dejado este jueves fuera de juego durante cerca de una hora a varias destacadas páginas web. El problema se ha atribuido a un fallo en el servicio de Akamai, una red de distribución de contenido (CDN). Entre otras destacan las empresas Delta Air Lines, British Airways, FedEx, AT&T o Mc Donald's.

Hacia las 12:50 hora local de Nueva York (16.50 GMT), Akamai ha anunciado que había solucionado el fallo en su sistema, poco después de haber afirmado en su página web que había "surgido un problema con el servicio Edge DNS (Domain Name System)".

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.