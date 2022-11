Musk dice que cobrará ocho dólares al mes por tener una cuenta verificada en Twitter

Euskaraz irakurri: Elon Muskek esan du egiaztatutako kontuengatik hilean zortzi dolar kobratuko dituela

El millonario Elon Musk, propietario único de Twitter desde el pasado jueves, ha adelantado algunas de sus ideas más esperadas sobre el futuro de la red, y ha asegurado que la versión premium de la red costará 8 dólares en Estados Unidos.

En una serie de tuits, ha aclarado que ese precio será "ajustado por país, en proporción al poder adquisitivo".

La versión llamada Twitter Blue (azul), cuenta de pago solo disponible en EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, tendrá las siguientes ventajas: prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, "algo esencial para combatir el spam", facilidades para postear largos vídeos y audios y, por último, "la mitad de publicidad". Además, los anunciantes tendrán un "muro de pago".

Musk sale así al paso del debate abierto desde que un medio asegurara que pensaba cobrar 20 dólares por el Twitter Blue. "El actual sistema de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no tiene una marca azul es una mierda. ¡Poder para el pueblo! Blue por 8$/mes", ha asegurado en un tuit.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.