Matt Harding recorre el mundo con un nuevo vídeo

22/06/2012

Harding era un desconocido hace cuatro años, pero ahora todo el mundo quiere saber "¿Dónde diablos esta Matt?", así que ya tiene su página web y nuevo vídeo. En dos días, ha un millón de visitas.

Cuatro años después de que Matt Harding se hiciera conocido por sus viajes alrededor del mundo, Harding nos ha vuelto a sorprender y ha publicado un nuevo vídeo con el baile que ha hecho en las ciudades que ha visitado durante 2012. En solo dos días, el vídeo de Matt Harding ha conseguido alcanzar un millón de visitas.

Matt Harding empezó de una forma ocasional y totalmente espontánea a grabar un vídeo hace cuatro años. En las imágenes, aparecía en distintos rincones emblemáticos del mundo bailando y ahora se ha convertido en todo un éxito y un proyecto que ayuda a diferentes grupos para recaudar donaciones.



El famoso viajero ya cuenta con su propia página web "Where the hell is Matt?" donde además de su biografía, podemos consultar los proyectos en los que participa e incluso donde se encuentra en todo momento, ya que ha integrado un sistema de geolocalización que actualiza el lugar en el que se encuentra.

El vídeo de Matt inspiró también a Iñaki Goikoetxea, que durante 21 meses grabó un vídeo tributo titulado "Dancing in the Basque Country".



Iñaki Goikoetxea no es el único al que ha inspirado el pionero Matt Harding. Hace algunos meses, un vizcaíno también quiso destacar los lugares más emblemáticos de Bizkaia y subió a la web el vídeo "Bizkaia Dubi Dubi".