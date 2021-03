26/03/2021 13:03 Boulevard Violencia machista "Las mujeres que tienen recursos económicos y sufren violencia se suicidan" O.V. | EITB Media "Se cuestiona absolutamente a todas la víctimas de violencia machista" aseguran Marta Dolado y Olga Rodríguez, abogadas expertas en violencia machista. Escuchar la página Escuchar la página

En estos días está en boca de todos el documental de Rocío Carrasco. Se destapa por primera vez como víctima de violencia machista. Lo hace tras 25 años de silencio y con su agresor cargando durante años contra ella en determinados medios de comunicación.

"Recibir este tipo de testimonios tiene valor en cualquier lugar y situación" aseguran las abogadas expertas en violencia machista, Marta Dolado y Olga Rodríguez, en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi.

Las abogadas no han dudado en afirmar que la violencia machista "es el mayor problema de salud que tienen las mujeres en todo el mundo". Dolado y Rodríguez no restan valor al hecho de que Rocío Carrasco haya contado su caso en la televisión, "cuanto más de hable de testimonios es mucho mejor". Las abogadas han explicado que el problema que tienen las mujeres que tienen recursos económicos es el de "su inmensa soledad y de la vergüenza que les da no se capaces de controlar esta violencia", que les lleva a una "paralización adicional". No dudan en afirmar que "mientras el testimonio sea voluntario puede ser en televisión, en la plaza el pueblo o en redes sociales, no se debe juzgar".

En este caso se ha generado un debate social por el hecho de que la víctima ha cobrado dinero por su testimonio, a lo que Dolado y Rodríguez responden que "se cuestiona absolutamente a todas las víctimas" y han puesto como ejemplo, que también se cuestiona, que las víctimas de agresiones sexuales pidan en el juzgado que se les repare económicamente. "Es su vida y puede contar lo que considere oportuno y cobrar por ello".

También se han preguntado a ver "quién esperaba que el juez decano de Barcelona tuviera un problema gordo de violencia machista contra su mujer notaria". Han mencionado a víctimas famosas de violencia machista como Tina Turner, Cher, Carmina Ordoñez.. mujeres que no tenían dependencia económica pero que tenían "otro tipo de dependencia". Las mujeres que tienen recursos económicos suficientes y sufren violencia "se suicidad porque no ven ninguna salida".

En las mujeres con menos recursos "están los servicios sociales, los servicios jurídicos, la compañía de otras mujeres y de la familia", cosa que no se da en las mujeres con recursos.

No han dudado en señalar que "los hijos son víctimas directas" y que es "absolutamente seguro que han sufrido violencia".