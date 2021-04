12/04/2021 13:00 Boulevard Olatz Vázquez "Espero tener un futuro muy largo y prometedor, pero mi futuro es hoy" O.V. | EITB Media Olatz Vázquez, periodista y fotógrafa de 26 años, ha tomado 48034 fotografías de si misma para "normalizar el cáncer" y demostrar "como se puede vivir" con la enfermedad. Escuchar la página Escuchar la página

Olatz Vázquez es de Sopela, periodista y fotógrafa, tiene 26 años. También tiene cáncer de estómago, uno de esos de raro diagnostico en gente joven. Tiene cáncer pero eso no la define. La define mucho más su lucha titánica contra la enfermedad. Lleva dos años en la lucha por vivir y haciéndolo además de manera muy pública. Expuso su caso al foco mediático cuando encontró un en el sistema sanitario; la detección precoz de enfermedades graves no es precoz en absoluto. No en su caso al menos. Ahí comenzó su lucha publica y se agarró a las fotos que tomaba desde siempre como ese salvavidas de normalidad tan necesario cuando todo se tuerce. Y así con la delicadeza y la crudeza que tiene el arte, nos cuenta su enfermedad por redes sociales y ahora por PATREON, una red de soporte a través de la cual quien quiera puede apoyar económicamente el proyecto de Olatz.

"Mi vida se ha convertido en una montaña rusa" cuenta la fotógrafa en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, "he conocido la cara más amarga de la quimioterapia, llevo ya 16 ciclos". Emocionalmente la enfermedad está siendo "mucho más complicada de lo que nos esperábamos, los tratamiento no funcionan en mi" ha explicado Olatz.

Desde que le diagnosticaron el cáncer el 9 de junio del año pasado, se ha fotografiado 48034 veces para realizar lo que ella ha denominado "el viaje fotográfico de la enfermedad". A través de las fotografía intenta "normalizar el cáncer y como el cáncer mengua los cuerpos y como se puede vivir con cáncer". Sus fotografías no son "algo agradable a lo que enfrentarse" y señala que ha llorado delante de ellas, "cuesta reconocerse delante de ellas".

Por otra parte ha explicado que PATREON es "una página de micromecenazgo para ofrecer contenido exclusivo" y dónde muestra una retrospección de todo este año, y que ya cuenta con el apoyo de 70 personas, "es increíble el cariño que estoy recibiendo". A Olatz le apetecía "mostrar la crudeza de la enfermedad a través de un cuerpo desnudo y en Instagram los cuerpos desnudos no están aceptados" por lo que se ha decantado por hacerlo en PATREON. La mayoría de sus seguidores son del Estado, aunque también tiene "muchísimos seguidores de Sudamérica".

Define a su familia, "mi pareja, mis padres y mi hermana", como "pilares fundamentales, mi apoyo, mi fuerza". Lo que están pasando es "muy complicado y muy muy duro".

Su tratamiento oncológico lo está realizando en el Hospital Vall de Hebrón y, allí mismo, ha recibido la vacuna contra la covid-19. Aunque ha recibido la vacuna de Moderna, también se hubiera puesto "igual de feliz" si le hubieran vacunado con AstraZeneca. Recibir la vacuna "fue un subidón, nunca me había hecho tanta ilusión que me pincharan", y eso que la recibió después de 3 horas de tratamiento de quimioterapia. La vacunación "ha sido una tranquilidad, han sido meses muy duros en los que me he aislado mucho, y tenía mucho miedo".