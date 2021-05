12/05/2021 11:49 Boulevard DIVORCIOS EN LA JUBILACIÓN Aumentan los divorcios a partir de los 60 - 65 años EITB MEDIA El reciente divorcio de Bill y Melinda Gates nos ha traído un tema para hablar: los divorcios entre los mayores de 65 años. En “Boulevard Informativo” de Radio Euskadi con Iñaki Soto y Bego Beristain. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una pareja de mayores paseando 15:01 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"Bouelvard Informativo" de Radio Euskadi ha salido a la calle para ver qué opina la gente ante el aumento de divorcios a partir de los 60 - 65 años. Ha habido testimonios de todo tipo. Una mujer afirmaba que “yo llevo casada 53 años y tengo 74 y no me lo planteo”. Otros apuntan que “a cualquier edad, lo que no se puede es aguantar malos tratos ni nada” y hay algunos, que han vivido de cerca esa situación: “Unos amigos de la cuadrilla de mi ama, rondan esa edad y se han separado. La nueva vida con la jubilación les ha llevado por caminos diferentes”.

Nerea Sologaistua, abogada de familia, reconoce que cada vez es más habitual, la separación, la ruptura de los 60-65 años por razones evidentes, por cambios sociales, pero también nos ha hablado de matices, como, su impresión de que la pandemia estas parejas se han sostenido mejor, que no ha subido tanto las separaciones como en otras edades.

Entre los divorcios de personas entre 60-70 años, dice que la causa principal suele estar relacionada con la afectividad de querer vivir los últimos 20,30 años de vida de una manera u otra, así nos lo ha explicado la abogada.

Bego Beristaín ha comentado que “en la última década se han duplicado el número de parejas que se divorcian más allá de los 65, y ahora rondan el 6 % de las personas que se separan”. Fundamentalmente, hay dos puntos a tomar en cuenta: uno de ellos lo ha mencionado una mujer entrevistada en la calle, sobre que los malos tratos no se pueden tolerar a ninguna edad. Y el segundo factor es, ”cuando se empezó a comercializar el sildenafio en España, más conocido como viagra, muchos hombres se sintieron poderosos de nuevo y vieron que lo que tenían en casa no les satisfacía”.