Pros y contras ante el proyecto de la ola artificial de Antondegi

Antondegi es un pequeño monte situado cerca del polígono 27 del barrio donostiarra de Martutene. Está a 4 kilómetros del centro de Donostia, a 4 kms de las olas naturales del mar, es un espacio verde, donde hay algunas huertas.. y esta es la localización elegida por la empresa Wavegarden para levantar la piscina de olas artificiales. Se trata de un espacio de 6 hectáreas, como 10 campos de futbol.

En "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi hemos querido conocer los pros y los contras de este proyecto. Javi Iraizoz, miembro de la plataforma Antondegi Berdea, ha esgrimido el argumento de que el proyecto "no responde a una demanda ni de surfistas ni de la ciudadanía donostiarra", además de destacar la riqueza de especies de la zona con "109 especies de aves diferentes y 18 tipos de mamíferos".

Por otro lado, en opinión de Iraizoz, se está "planeando imitar a la naturaleza y vamos a necesitar recursos naturales". Además, ha añadido que la playa de la Zurriola, la única en la que se puede surfear en Donostia "es una de las playas más masificadas de Europa" y esta piscina de olas artificiales va a "acelerar el nivel de iniciación al surf y van a tensionar mucho más los escenarios de las olas", en referencia a la Zurriola.

Ha recordado que se está "hablando de 6 hectáreas, más 2 hectáreas de accesos. 6 campos de fútbol en la cima de Antondegi sería un desastre increíble".

De momento falta saber el veredicto del informe ambiental sobre la zona de Antondegi pero desde Wavegarden defiendes que las instalaciones son perfectamente sostenibles. Josema Odriozola, CEO de Wavegarden, han señalado que pueden hacer una instalación "en la que el impacto sería mínimo" y asegura que "el no consumo de agua y electricidad es totalmente viable" y que ya saben "cuantos paneles solares" necesitan para ponerlo en marcha.

En las instalaciones de la empresa en Aizarnazabal reciben diariamente "llamadas de gente que quiere is a surfear, pero no es posible por la falta de accesos que no permiten un uso público".

Odriola admite que no van a solucionar el problema de masificación de la Zurriola, "es un deporte que está creciendo sin parar" y destaca que "cualquier escuela de surf trae más surfistas", a la que vez que se pregunta quienes son los surfistas para decir que no debería haber más personas que aprendan a hacer surf debido a la masificación en las playas.