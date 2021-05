27/05/2021 10:37 Boulevard Arantxa Tapia "El proyecto de Corrugados aún no está perdido, toca hablar con la empresa" "No es un debate entre instituciones ni una lucha entre partidos". La consejera de Desarrollo Económico rechaza que Euskadi pierda inversiones industriales por falta de atractivo. Escuchar la página Escuchar la página

"Hay documentación escrita suficiente", ha dicho la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Arantxa Tapia en "Boulevard Informativo"´de Radio Euskadi, en referencia al polémico proyecto para reabrir Corrugados en Azpeitia. "Las administraciones deben solicitar información adicional y responder a las consultas empresariales", ha explicado Tapia, deslizando inacción por parte del ayuntamiento de Azpeitia. "Hay que ser proactivos, acercarse a la empresa, conocerla en detalle y tratar de buscar una solución". En ese sentido la consejera ha reclamado a la alcaldesa Nagore Alkorta que mueva ficha hablando con la empresa porque "todavía es posible" ya que CL Group no ha renunciado totalmente del plan. "No es un debate entre instituciones ni una lucha entre partidos", ha zanjado la dirigente jeltzale. "El proyecto Corrugados aún no está perdido".

"Seguimos siendo atractivos por capacidad tecnológica, personas formadas, suministradores de primer nivel y elementos fiscales". En relación a la planta de electrolizadores impulsada por Iberdrola y que finalmente se levantará en Guadalajara, Arantxa Tapia ha explicado que la empresa Cummins ha valorado las subvenciones a fondo pérdido y no otros aspectos. "En I+D tenemos las mejores ayudas. Si una empresa no quiere desarrollar ni compartir su tecnología en Euskadi no es nuestro modelo". Para Arantxa Tapia no es un "fracaso", sino "consideraciones de una empresa privada que no ha puesto en valor" algunas características del País Vasco. "Consigamos que los proveedores de Euskadi trabajen para esa empresa y generen empleo de forma indirecta".

"En Tubacex la situación es compleja y está enconada", ha dicho Tapia sobre el posible levantamiento del ERE en Tubacex del Valle de Ayala. "Les hemos pedido esfuerzo por ambas partes, pero las posiciones son muy encontradas". El Gobierno Vasco está "hablando con las partes para tratar de ver si existe alguna posibilidad".