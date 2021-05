26/05/2021 18:24 Economía Azpeitia El Grupo CL asegura que ha presentado un proyecto "sólido" para reabrir Corrugados eitb media Miguel Ángel Leal ha asegurado que el grupo mantuvo al menos dos reuniones presenciales, y que envió varios escritos formales para "reabrir la planta en un plazo de 8 meses". Escuchar la página Escuchar la página

El Grupo Cristian Lay ha asegurado en una entrevista concedida a EITB, que la empresa presentó un proyecto "sólido" al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Azpeitia para reabrir Corrugados.

El CEO del Grupo CL, Miguel Ángel Leal, ha asegurado que el grupo mantuvo al menos dos reuniones presenciales, y que envió varios escritos formales uno de los cuales recogía que el grupo creía posible "reabrir la planta en un plazo de 8 meses".

Leal ha explicado que el grupo empezó a estudiar la posibilidad en septiembre de 2020, y tras observar que "todo parecía indicar que se podía abrir", el grupo hizo un plan de negocio y analizó las instalaciones paradas desde hace más de 8 años, además de encargar un estudio legal al bufete Cuatrecasas. También había seleccionado al director general y había alcanzado acuerdos con proveedores.

A pesar de haber dado todos esos pasos, la operación no ha podido llevarse a cabo, al no contar con la aprobación para reanudar la actividad en las instalaciones actuales. Llevar la actividad a Trukutxo, zona que había destinado el Ayuntamiento para tal fin, resulta "prácticamente inviable" para la empresa, tanto por los plazos como por la inversión necesaria.

De todos modos, el grupo deja abierta la posibilidad de reabrir Corrugados "pero ya no depende solo de nosotros".

Conflicto entre instituciones

El pasado lunes se sabía que CL había desistido de reabrir la planta al encontrarse trabas legales para reactivar la actividad de la planta en su ubicación actual, en el centro urbano. La decisión aclaraba las dudas de una posible reapertura, pero no zanjaba el duro enfrentamiento verbal de los últimos meses entre Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa por una parte, que consideraban que no existían obstáculos legales insalvables y sí "falta de voluntad política", y el Ayuntamiento de Azpeitia por otra, quien desde el principio ha defendido que a su mesa no ha llegado ningún proyecto, además de asegurar que sería ilegal permitir la reapertura en su emplazamiento actual, al ir en contra de los planes de ordenamiento urbano y territorial.

La consejera Arantxa Tapia afirmó ayer que considera que el Gobierno Vasco ha hecho "todo lo que estaba en sus manos" para reabrir Corrugados y acusó al Ayuntamiento de obstaculizar la comunicación y las intenciones de CL.

La alcaldesa de Azpeitia, NagoreAlkorta, por su parte, aseguraba que ambas instituciones admitieron "en privado" que no existía ningún proyecto y afirmó que los demás agentes no han querido analizar la opción de Trukutxo.