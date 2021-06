03/06/2021 10:40 Boulevard Patxi López "No ha habido invasión de competencias en la Interterritorial de Sanidad" Patxi López asegura que “hay momentos en los que uno tiene que sumar y no buscar la diferencia y este es uno de esos momentos”. Lo lógico dice, es que la decisión la cumpla todo el mundo. Escuchar la página Escuchar la página

El lehendakari Patxi López cree que no ha habido invasión de competencias en la Interterritorial de Sanidad que ha impuesto a todas las comunidades autónomas los mismos criterios para la apertura de locales de hostelería o de ocio nocturno, entre otros.

A Patxi López le parece, además, lógico que se cumplan las decisiones acordadas "porque tampoco tenemos que hacer una pelea absolutamente de todo en este país" y porque, según su opinión "esto no puede ser el ejército de Pancho Villa". Además se ha preguntado "por qué tenemos que estar todo el día con la pelea de competencias" que, según cree, es poco entendible para la ciudadanía.

Tras recordar, en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, que el virus no entiende de fronteras, ha insistido en que "hay momentos en los que uno tiene que sumar y no buscar la diferencia y este es uno de esos momentos". Ha recalcado que "es mejor sumar con el de al lado que no enfrentarme a él por cuestión de competencias".

Cospedal

Sobre la imputación de la ex secretaria general del Partido Popular (PP) María Dolores de Cospedal, Patxi López ha recordado que "hay una sentencia que dice que el PP, casi como una banda criminal, organizó toda una trama para robar a manos llenas y ahora se está investigando otra trama para impedir la acción de la justicia".

En este sentido, se ha referido al actual presidente del PP Pablo Casado, para recordarle que "fue aupado por Cospedal". Por eso se ha preguntado si "este señor es una avestruz", y ha rematado pidiendo "alguna explicación". Según su opinión, Pablo Casado "queda desacreditado si no dice nada o no adopta ninguna decisión".

El lehendakari ha afirmado que es de "los que piensa que en este país tiene que haber una derecha que tenga sentido de Estado, homologable a la europea" pero, ha añadido, "con Casado no pasa nada de esto".

Indultos y ETA

Sobre los indultos a los presos del Proces, Patxi López ha dicho que "tenemos un problema político y la política debe buscar soluciones".

Además, para el que fuera lehendakari entre los años 2009 y 2012, el acercamiento de los presos de ETA no es nada nuevo. Ha afirmado que cuando era lehendakari "fui con un planteamiento como este al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero lo metió en un cajón". Con este tema, ha atacado al PP afirmando que cada vez que al Partido Popular tiene un problema o no está en el gobierno "nos saca Cataluña, Venezuela, o ETA".

López ha dicho sentir una "pena infinita" en este tipo de situaciones "porque es no reconocer que esa batalla la ganamos". También se ha referido a las víctimas para decir que su utilización es lo que más le duele. "¿Qué pasa si llevamos a víctimas que piensan lo contrario?", se ha preguntado. "¿Enfrentamos a víctimas? ¿A eso quiere llegar el Partido Popular?

Finalmente ha destacado que "a ningún preso se la ha sacado a la calle, sólo se les ha acercado".