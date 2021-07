08/07/2021 11:12 Boulevard Gobierno Vasco Bingen Zupiria: "No diría que estamos en la recta final de la pandemia" O.V. | EITB Media El portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que mañana se "abre un procedimiento para pedir cita para la gente de 16-30 años" pero que se va a seguir "el orden establecido de vacunación". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Bingen Zupiria 22:25 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Bingen Zupiria ha definido como una "situación tremenda" el crimen de la mujer de Murchante delante de sus hijos menores de edad. En palabras a "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi ha definido la violencia contra las mujeres como "la expresión más lacerante de la desigualdad entre hombres y mujeres".

Sobre la pandemia del coronavirus ha explicado que el 52 % de las personas que están en edad de ser vacunadas han recibido la pauta completa y el 72 % han recibido una dosis. Lo que más le preocupa ante los contagios entre los jóvenes es que los contagios se están dando "en la franja de edad que aún no han sido vacunados o no tiene la pauta completa". El portavoz del Gobierno Vasco ha añadido que no cree que estemos en la recta final de la pandemia ya que es un "problema de escala planetaria" y una parte importante de la población mundial no está vacunada, aunque tenemos "motivos para estar esperanzados".

Zupiria ha pedido prudencia ante las actitudes que están teniendo lugar en nuestra sociedad en las que no se respetan las medidas se seguridad por lo que ha recomendado usar "el sentido común, el sentido de la responsabilidad y la solidaridad".

El portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que la policía "hará lo que tenga que hacer" para evitar estas situaciones, pero como sociedad "nos toca hablar mucho con los jóvenes y no tan jóvenes, para intentar convencerles de que esos comportamientos son decisivos".

Cuestionado sobre las no fiestas Zupiria ha señalado que la mayoría de los municipios ha decidido "no organizar fiestas y organizar actividades culturales con aforos y protocolos adecuados".

A partir de mañana los mayores de 16 años pueden pedir cita de vacunación ante lo cual Zupiria ha añadido que lo que se abre es "un procedimiento para pedir cita pero la vacunación va a seguir un orden establecido" ya que la semana que viene se terminará la vacunación en los colectivos esenciales y se seguirá con los mayores de 60 que no han recibido la segunda vacuna.

Ante la sentencia del TSJPV que anula el ERE de Tubacex, Zupiria ha declarado que los 147 días de huelga "no van a beneficiar a la empresa" y que desde el Gobierno Vasco apelan a que se "retome el diálogo y se llegue a acuerdos". Ha recordado que el Gobierno Vasco ofreció la posibilidad a una intermediación pero "no ha sido solicitada".

En cuanto a los fondos Next Generation ha constatado que el Gobierno Vasco "no está conforme con el procedimiento que están siguiendo los distintos ministerios para la transferencia" de los mismos. Ha definido el comportamiento del Estado como "centralista" y ha señalado su disconformidad con lo que se está haciendo, mientras ha añadido que "hay una dificultad para llegar a acuerdos".

En otro orden de cosas ha afirmado que le "encantaría" ver el Gernika de Ibarrola en Euskadi y ha añadido que ese trabajo "terminará en una institución vasca".