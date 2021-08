31/08/2021 11:13 Entrevista CRISTINA GONZÁLEZ Cristina González (PSOE): "Es absurdo gastar dinero en la investigación y exploración de Subijana" Ane Aizpurua | EITB MEDIA Según la secretaria general del Partido Socialista en Álava es "necesario tomar medidas" en cuanto al precio de la luz se refiere y que se iba a trabajar en Europa para ver que otras fórmulas hay para que "sea más beneficioso para los consumidores". Escuchar la página Escuchar la página

La propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que el precio de la luz subiría hasta un 25%. La secretaria general del Partido Socialista en Álava, Cristina González, opina que estas medidas afectan "tanto a las economías domésticas como a la política industrial".

El Ayuntamiento en Vitoria, en su momento, denegó el permiso de gas en el pozo Armentia-2 en Subijana, pero, ahora, el Gobierno Vasco ha recurrido a la decisión, que González ha calificado como "absurdo" gastar dinero en la investigación y exploración de Subijana. Apunta que si hay intención de realizar una transición ecológica, "lo mejor es que no se use el gas".

Respecto al plan de construcción de cuatro centrales eólicas en espacios naturales de Álava, los cuales han creado más voces en contra que a favor, la secretaria ha dicho que "siempre hay unos informes sobre el impacto ambiental, paisajístico y económico muy elevados" y que "si se ponen con las medidas correctoras, automáticamente se pueden poner en esos sitios".

En cuanto a la economía se refiere, ha dicho que "la vacunación hace que la recuperación económica sea posible". Señala que "los índices de desempleo y de producción industrial van bien, pero hay que fortalecerlos". Por otro lado, explica que hay un "problema de desempleo estructural, de personas que no tienen un nivel formativo alto".

Es posible que resurja el debate sobre el nuevo estatus políticos y que eso, genere fricciones dentro del Gobierno Vasco. Según opina Cristina González, "es un debate que no interesa demasiado a la ciudadanía", y que "el reto no es como se modifica el estatuto, si no, los retos del cambio climático, la transición ecológica o la digitalización".

Por último, ha dicho que está siendo difícil mantener la calma en algunos municipios, y que "hay un grupo de personas a quienes les gustan estos episodios de violencia", y que lo que hay que hacer es, "condenarlo y perseguirlo", prosigue diciendo que "no se puede poner en peligro la salud pública".