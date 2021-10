20/10/2021 12:44 Entrevista Décimo aniversario fin de ETA Maixabel Lasa: "Saber la verdad cura heridas y ayuda a que no vuelva a ocurrir" O.V. | EITB Media Maixabel Lasa se siente "desbordada" por las reacciones del público ante la película de Iciar Bollaín. Maixabel ha respondido a las preguntas de los estudiantes de la UPV/EHU que han visto la película en el Campus de Leioa. Escuchar la página Escuchar la página

"Boulevard" de Radio Euskadi se ha desplazado hasta el Campus de Leioa de la UPV/EHU con motivo del décimo aniversario del final de ETA para realizar una programa especial. Una de las protagonistas de este especial ha sido Maixabel Lasa quién no esperaba "el reflejo que está teniendo película "Maixabel", no solamente aquí en Euskadi, sino fuera de aquí. Me dan las gracias por haber relatado lo que ha pasado" ha señalado ante los micrófonos de Radio Euskadi.

En una ronda de preguntas de los estudiantes de la UPV/EHU que han tenido oportunidad de ver la película en el Campus esta mañana, Maixabel Lasa ha dado su opinión sobre el objetivo de la política penitenciaria y sobre el "alivio" que supuso para ella el final de ETA puesto que llevaba con escolta desde el año 2008.

Ante sus encuentros con los asesinos de su marido, para Maixabel supuso "quitarse un peso de encima" saber que la persona que mató a su marido no es la misma persona que la del año 2000 y que "no va a salir de la cárcel pensando que es un héroe y un salvapatrias". También ha destacado el valor de estas personas que "pasan de ser héroes a traidores a ojos de sus compañeros".

Maixabel Lasa ha tenido la ocasión de participar en encuentros internacionales con víctimas y victimarios de todo el mundo y "todos coincidimos que el saber la verdad ayuda a curar heridas y a que no vuelva ocurrir". En su opinión "la película enseña que se puede vivir entre diferentes".

El productor de la película "Maixabel" Koldo Zuazua, también ha tomado parte en la tertulia y cree que la película "tiene la capacidad de trascender más allá". Zuazua ha explicado que en todo momento han querido "ser respetuosos y cercanos con los protagonistas reales".

Ha calificado esta experiencia como "la más importante y más emocionante" de toda su trayectoria profesional, "ha sido una experiencia de vida".

El productor ha subrayado que ha sido muchísima la gente que ha ido a ver la película en todo el Estado, "gente de ideologías dispares" ha añadido.