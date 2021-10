29/10/2021 09:45 Entrevista Diputado de Álava González: "Presentaremos los presupuestos más altos de la historia, van a ser fundamentalmente inversores" O.V. | EITB Media El diputado de Álava ha constatado que independientemente de que haya o no financiación Europea para los proyectos Next Generation "la diputación va a desarrollar todos los proyectos", empezando con los que tienen que ver con la descarbonización de la industria del automóvil. Escuchar la página Escuchar la página

El diputado general de Álava presentará el próximo 15 de noviembre los presupuestos del territorio alavés, y ha asegurado que van a ser "los presupuestos más altos de la historia de la Diputación", además de ser, "fundamentalmente inversores" ya que van a ser los presupuestos "récord en inversiones". A Ramiro González le gustaría que este año fuera posible un acuerdo con el resto de partidos pero no sabe "si están en disposición de hacerlo o no".

En cuanto al reparto de los fondos Next Generation, el diputado general alavés, ha señalado en "Boulevard" de Radio Euskadi que "no debería hacerse una lectura territorial" si no ver qué proyectos ha presentado cada territorio, y ha añadido que "en Euskadi se ha hecho un trabajo extraordinario". En Álava han trabajado con proyecto que "suponen un paso adelante en la transformación de la política de cuidados, en la transformación de la industria del automóvil, vinculada con la descarbonización, y el mundo de la energía". González ha añadido que "la Diputación va a desarrollar todos los proyectos haya o no haya financiación europea", comenzando por los proyectos que tienen que ver con la transformación de la industria del automóvil.

Cuestionado sobre lo que supone para la industria el aumento del precio de la energía, Ramiro González ha admitido que "nadie sabe si el aumento es coyuntural o ha venido para quedarse" pero que si no se corrige esta situación "va a tener un efecto sobre las empresas y sobre el empleo" por lo que emplaza al Gobierno español ha tomar medidas.

Sobre la paralización de dos de los parques eólicos previstos en suelo alavés, señala que en los parques paralizados ha sido "la propia empresa promotora, a la vista de los informes, quien ha visto que no merecía la pena" seguir adelante. En cuanto al parque de Azaceta, se ha filtrado un informe que señala el impacto severo en la zona, pero, "este impacto no impide la instalación del parque ya que puede ser corregido con medidas" ha explicado González.

A raíz de las declaraciones del presidente de Confebask en las que pedía reabrir el debate de la explotación del gas que se encuentra en el subsuelo de Araba, ha asegurado que es "un debate cerrado" pero el diputado general opina que "por responsabilidad debía haberse investigado si hay o no hay gas".