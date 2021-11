02/11/2021 15:09 Boulevard #EKIN_klima Jon Kareaga: "Detrás de etiquetas made in Bangladesh, China o Spain hay mucha explotación y precariedad" O.V. | EITB Media El pasado año, Jon Kareaga, de Bask Brand, realizó junto al youtuber Ruben Díaz, un documental en el que se sacaban a la luz la realidad que se oculta tras la industria textil de Bangladesh. Es la industria que más beneficios aportan a Bangladesh pero también la que más contamina. Escuchar la página Escuchar la página

La industria textil es un arma de doble filo en Bangladesh. El teñido de la industria textil es uno de los principales contaminantes en la industria de la moda y daña al medio ambiente y a los seres humanos.

Después de China, Bangladesh es el segundo centro de fabricación masiva de ropa y los ríos del país se tiñen de naranja y negro contaminando y afectando directamente con químicos, tintes, sales y metales. No son los únicos residuos que deja esta industria que incluye también papel, cartón, vidrio, plásticos o residuos incombustibles.

Como ejemplo: fabricar unos pantalones vaqueros gasta un promedio de más de 7500 litros de agua. La ONU apunta que el sector textil produce el 20 % de las aguas residuales a nivel mundial y el 10 % de las emisiones globales de carbono.

Jon Kareaga de Bask Brand ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi que detrás de etiquetas made in Bangladesh, made in China, "o incluso made in Spain, hay mucha explotación y precariedad".

Hace dos años Jon Kareaga fue hasta Blangladesh para conocer cómo funciona la industria textil en el que es el segundo país en cuanto a la fabricación masiva de prensas textiles y uno de los más contaminantes, "hay filas y filas de personas cosiendo la misma prenda en cadena, en espacios precarios, con sueldos mínimos y super poco dignos" ha relatado Karega. En Bangladesh el sueldo son 82,5 € al mes y "en muchos casos, esos mínimos tampoco se cumplen".

Kareaga piden hablar de "justicia climática", ya que las personas que menos han contribuido a que hoy en día nos encontremos en esta situación de emergencia climática "son los que más van a sufrir las consecuencias", puesto que la crisis climática "no afecta a todas las personas por igual". En el caso de Bangladesh, el país se encuentra a nivel del mar, y cuando el mar suba "habrá un montón de personas con el estatus de refugiado climático".

En opinión de Karega hay que "consumir menos y mejor" y para ello destaca la opción de comprar ropa de segunda mano o utilizar "al máximo" lo que ya tenemos en nuestro armario.

Marchas como Primark, H&M o el grupo inditex son los denominados como fast fashion. Este modelo de negocio "requiere de una distribución y producción de manera masiva con costes mínimos, y para eso se necesita explotar a las personas y al planeta". Este tipo de modelo "no puede ser sostenible".

Según Jon Kareaga la moda sostenible "no es cara porque es el precio real. Cuando compramos moda sostenible estamos apoyando que toda la cadena de producción sea justa tanto con las personas como con el planeta".