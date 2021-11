30/11/2021 14:56 Boulevard Consumo Consejos para elegir el mejor videojuego o consola para los menores EITB Media A la hora de comprar videojuegos o consolas para los menores de casa, Andrea Alfaro recomienda tener el cuenta la etiqueta Pegi, el identificador que señala a partir de qué edad está recomendado el videojuego que queremos comprar. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Videojuegos 7:02 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Consejos para elegir el mejor videojuego o consola para los menores

Andrea Alfaro, autora del 'Manual de supervivencia para madres y padres en tecnologías y redes sociales', recomienda los juegos multijugador para poder jugar en familia en menores de hasta 12 años en consolas como la Wii o Nintendo Switch. "Hay que fijarse en la edad recomendada" de los juegos y tener en cuenta la etiqueta Pegi, ha insistido Andrea Alfaro en "Boulevard" de Radio Euskadi.

El ránking de la lista de los videojuegos más vendidos en 2021 lo lidera el fútbol, el FIFA 21, y le sigue otros clásicos como el GTA, Call of Duty o Super Mario. La última versión del GTA, (o Grand Theft Auto en realidad) no está recomendado para menores de edad puesto que hay "violencia, drogas, insultos...". Call of duty, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y el juego consiste en batallas históricas, guerras.... hay de todo, por lo que tampoco está recomendado para los menores. Estos son dos ejemplos de los videojuegos más consumidos por jugador@s.

Entre los diez más vendidos, tan solo podríamos incluir para los menores el FIFA o a Supermario, que aún así son aptos para los menores a partir de 10-12 años.