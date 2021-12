03/12/2021 13:02 Boulevard Día Personas con Discapacidad Eneko Bilbao: "Nunca me he visto diferente al resto" O.V. | EITB Media Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Radio Euskadi se han fijado en los problemas que las personas con diversidad funcional encuentran para poder desplazarse. Escuchar la página Escuchar la página

"Boulevard" de Radio Euskadi se ha desplazado hasta la facultad de Periodismo de la UPV/EHU dónde estudia Eneko Bilbao, quién ademas de ser estudiante de 2º curso se tiene que desplazar en silla de ruedas puesto que nació con parálisis cerebral. Para acudir a la universidad desde Balmaseda Eneko tiene que coger dos autobuses o ir con su padre en coche. "Yo no veo mi día a día complicado. Nunca me he visto diferente al resto" ha señalado en los micrófonos de Radio Euskadi, aunque sí que tienen que enfrentarse a "retos" como fijarse en el grosor de las aceras y "a veces hay que hacer un recorrido más largo para poder subir bien".

Miren Barandiaran tiene una enfermedad degenerativa que le provoca una importante pérdida de visión. Vive en Maruri, en una zona alejada de un centro urbano y utiliza el transporte público de manera habitual. Aunque utiliza el autobús para moverse, no puede utilizar la parada que tiene al lado de casa "porque no es accesible, no tiene arcén y es peligrosa", por lo tanto no le queda otro remedio que bajar en una parada anterior y recorrer 1 km a pie.

Juantxu García Inclán nació con distrofia muscular, utiliza silla de ruedas y sus músculos no le permiten mover el volante pero sí que puede conducir con una furgoneta con un sistema de conducción adaptado. En sus trayectos, el mayor problema es encontrar aparcamiento, las plazas reservadas para personas con movilidad reducida no son suficientes, casi siempre están ocupadas por otros vehículos que normalmente tienen la tarjeta que acredita su uso, pero hay quien utiliza esas tarjetas de forma irresponsable.

La Asociación FEKOOR, la Federación de Coordinación de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de Bizkaia, presenta en Azkuna Zentroa de Bilbao una nueva campaña para concienciar sobre los derechos de sus usuarios y usuarias y también para romper tabúes. Marcelino Fernández, miembro de la Junta Directiva de FEKOOR, ha explicado que el objetivo de esta campaña de sensibilización es concienciar de las "barreras sociales, físicas o económicas, así como a las actitudes que nos excluyen de participar de forma plena en la sociedad como iguales" que tienen las personas con diversidad funcional.