28/12/2021 12:44 Boulevard Restricciones Nochevieja Ocio nocturno: "Todo está prácticamente vendido, no sabemos como vamos a recuperar lo invertido" O.V. | EITB Media Los responsables del ocio nocturno estiman perdidas muy cuantiosas, en torno a los 100 000 €, si esta Nochevieja, a la espera de la decisión del LABI, se decreta el cierre de sus negocios a las 09:00 de la noche.

Parece ya más que claro que las celebraciones de esta Nochevieja no van a tener nada que ver con lo que habíamos pensado semanas atrás. La juventud, de hecho, ya está buscando un plan a su plan original de ir de cotillón.

Iker Arroniz, responsable de la discoteca Kubik de Vitoria-Gasteiz, ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi que los jóvenes con entrada para el cotillón llevan días preguntando qué va a pasar, "se ve venir que el cierre del ocio nocturno es inevitable". El hostelero no sabe si mostrarse enfadado o deprimido ante las medidas que anunciará el Gobierno Vasco en el LABI de esta tarde. "Se habían agotado las entradas, 800" para las que estiman una perdidas de en torno a 50 000 €.

Ante el posible cierre esta Nochevieja del ocio nocturno a las 09:00 de la noche, Arroniz ha mostrado su malestar ante esta decisión ya que "a 3 días vista no nos parece la decisión más adecuada", es una decisión "catastrófica y errónea para nuestro sector". Este hecho pone a la empresa en una situación "delicada, de incertidumbre y de subsistencia" ante lo cual "el ocio nocturno está pagando los platos rotos". Además, ha dejado claro que "no hay una línea comunicativa sería ni transparente por parte de las instituciones. Hay un discurso del miedo".

Diego Maestre, uno de los socios de la discoteca Sonora de Erandio, reconoce que está "aguantando la tensión" ante la decisión de esta tarde del LABI, que previsiblemente decrete el cierre del ocio nocturno para este 31 de diciembre a las 9 de la noche, mientras el resto de días el ocio nocturno cerrará a la 1 de la madrugada. "Nos parece una decisión super drástica. Todo está prácticamente vendido, no sabemos como vamos a recuperar lo invertido. Llevamos 2 años pagando los platos rotos de una gestión ineficaz de la pandemia" ha declarado Maestre. En Sonora tienen todas las entras vendidas para el cotillón de Nochevieja "desde hace 2 meses y medio. La gente tenía muchísimas ganas de Nochevieja". Maestre estima en 100 000 € las perdidas de este fin de semana. Por otra parte, pide saber "en qué horario vamos a trabajar" y añade que no le ve "mucha diferencia a poner una copa a las 12:00 de la mañana con la sala llena o a las 24:00 horas. Nunca he entendido la obsesión que hay con el horario".