04/02/2022 10:58 Boulevard Pederastia en la Iglesia Alejandro Palomas, víctima abusos: "Lo que más miedo me daba es que mis padres me rechazaran" O.V. | EITB Media El escritor Alejando Palomas es víctima de los abusos sexuales de un profesor del colegio La salle de Barcelona cuando cursaba 5º de EGB, con tan solo ocho años. Hace una semana relató su caso y provocó que recibiera una llamada de Pedro Sánchez y ambos se reunieran. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Alejandro Palomas. Imagen: Wikimedia 10:48 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Alejandro Palomas, escritor, premio nacional de Literatura Juvenil en 2016 y premio NADAL en 2018, se reunió ayer con el presidente Sánchez, a petición de este último, a raíz de los abusos sexuales que sufrió con solo 8 años por parte de un religioso. En la primera comunicación telefónica, el presidente del Gobierno le confesó el impacto que le había generado su relato y que recogía el guante. Quería escucharle en persona antes de que se tomara una decisión sobre la comisión de investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia. El encuentro con Sánchez "fue muy bien, más que un encuentro entre el presidente del Gobierno y una víctima, fue un encuentro entre Pedro y Alejandro". El escritor ha afirmado en "Boulevard" de Radio Euskadi que el Gobierno "está totalmente volcado con este tema, es su prioridad y harán todo lo posible y lo imposible para darle un vuelco a esto". En cuanto a la creación de la comisión de investigación sobre los casos de pederastia, Palomas aboga más "por algo que se aparte de la política" ya que este es un "material supersensible". Lo primer que le dijo Pedro Sánchez fue que, independientemente de como se lleven las investigaciones, se tomará en "consideración la sensibilidad de las víctimas por delante de todo" ya que no puede ser que las víctimas sigan sufriendo durante este proceso". Lo prioritario a juicio de Palomas es conocer toda la verdad y "depurar todo lo que no sea verdad, hay que saber qué llagas tenemos aquí para curar". Aunque en la mayoría de los casos los delitos ya han prescrito, la víctima opina que "hay muchas formas de impartir justicia".

En su relato, Alejandro afirmaba que desde los ocho años es un superviviente, un hombre mermado desde entonces, ahora tiene 54 años. Alejandro Palomas ha reconocido en Radio Euskadi que a día de hoy se siente bien y por eso puede contarlo, y quiere "que la gente entienda esto, hay muchas personas que no lo entienden, pasa lo mismo con los enterrados en las cunetas".

Su agresor, un profesor al que todos respetaban, era amigo de su padre, una de esas personas que nunca nadie hubiera imaginado capaz de hacer algo así. El profesor le solía decir a Alejandro , "¿ves lo que me haces hacer?". El sentimiento de culpa le ha acompañado desde entonces. "La Iglesia es experta en generar culpa" ha afirmado el escritor, ha añadido que cuando un niño oye eso por parte de un abusador, que además es religioso, es cuando deja de ser niño, "el niño se encierra y busca él la salida, hay es cuando conoce lo que es la angustia". Palomas fue violado en el coche mientras el profesor le acercaba a su casa y después estaba con sus padres. A los 8 años hablar de esto y compartirlo "era terrible, porque si yo era el causante de ello, y eso era un horror, el castigo era mio. Lo que más miedo me daba era que mis padres no me quisieran por eso y me rechazaran".

El agresor, que tiene ahora 91 años, vive en un geriátrico religioso en Cambrils según ha confirmado el propio centro, el colegio La Salle, y Alejandro no se siente capaz de verlo, "no quiero verlo, me da asco tenerlo delante".