Interino: "Llevamos 22 años sin oposiciones"

"Boulevard" de Radio Euskadi ha recogido los testimonios de varios interinos que viven con preocupación el momento de las OPEs porque, como dice Alma, enfermera afincada en Tudela, "trabajar, estudiar y llevar una casa es una odisea". Iker, enfermero con 15 años de carrera profesional se presenta a su 5ª OPE, "empiezo a estudiar 6 meses antes de la OPE, 2-3 horas cada día". Asun, celadora con 20 años de profesión y 5 OPEs a sus espaldas, se queja del temario ya que la mayoría son preguntas jurídicas. Silvia, auxiliar de enfermería, y Alma, enfermera, también se han quejado de lo mismo, de hecho, han comentado que "los sindicatos se quejaron que no eramos abogadas si no enfermeras". Además, hay que tener en cuenta que las probabilidades de sacar plaza en algunas oposiciones son escasas, 100-150 plazas para 18 000 aspirantes. De hecho, muchos opositores prueban suerte en otras comunidades.

José Ignacio y Amaia trabajan en Lakua desde 1997 y 2000 como asesores jurídicos y no han podido presentarse a ninguna OPE porque la última OPE fue en el 2000, "llevamos 22 años, algunos 30, sin oposiciones". También denuncian que la nueva ley de interinos no les va a hacer fijos de facto como señalan algunos medios de comunicación, "pensábamos que esta nueva ley iba a ser una especie de solución y no sabemos si va a crear más problemas". Viven en constante "incertidumbre, desasosiego, estrés... ya que de la noche a la mañana te pueden decir que no vengas a trabajar".

La academia Juritecnia tiene más de 3 décadas de experiencia en Bilbao, se fundó en 1988. Su directora María José de Diego ha explicado que en las academias se enfocan mucho al tema jurídico y preparan a los opositores para "poder entender las preguntas de tipo test y que aprendan los trucos para poder memorizar e intentar sacar una muy buena nota". Se ha notado un cambio en el perfil de los opositores puesto que cada vez acude gente más mayor ya que "muchas personas se han ido al paro y buscan una estabilidad laboral y teniendo un perfil de euskera se plantean entrar en la administración". Pero ante todo en la academia tienen que explicar qué es una oposición, puesto que "la gente no sabe que es una carrera de fondo, no es corto placista". El truco para acceder en buenas condiciones a una OPE "es la constancia".