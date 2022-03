10/03/2022 09:32 Boulevard Guerra en Ucrania Mikel Ayestaran: "El ministro ucraniano ha dicho que tiene esperanzas limitadas para la reunión de hoy" O.V. | EITB Media Crónica de Mikel Ayestarán desde Kiev. Ucrania "es consciente de que la OTAN no les va a aceptar" y esa es una de las exigencias de Rusia "sin olvidarnos del reconocimiento de la soberanía de Crimea, Donetsk y Lugansk. Escuchar la página Escuchar la página

Ante la reunión hoy entre los ministros de Exteriores de Ucrania y de Rusia, el corresponsal de EITB Media Mikel Ayestaran, ha declarado que el ministro ucraniano tiene "esperanzas limitadas". Ucrania es consciente de que la OTAN no les va a aceptar, y aunque esa es una de las exigencias de Rusia para parar la contienda, los rusos también exigen el reconocimiento de la soberanía de Crimea, Donetsk y Lugansk.

Tras el bombardeo ayer del hospital de maternidad de Mariúpol, Ayestaran señala en "Boulevard" de Radio Euskadi que el tamaño del cráter del proyectil lanzado por Rusia vuelve a demostrar que "no hay líneas rojas". Aunque los rusos han admitido este bombardeo "argumentan que ya no estaba funcionando como maternidad si no como base militar". El alcalde de Mariúpol ha dicho que en 9 días de cerco hay más de 1200 muertos.

Mientras, en Kiev la situación es "angustiosa". Según los informes que llegan de Estados Unidos y de Reino Unido, la columna que envía Rusia para hacerse con la capital "no avanza y tienen problemas de suministros y sufren hostigamientos constantemente". La gran incógnita según el periodista es si se va a ampliar la aviación rusa aunque "las defensas antiaéreas ucranianas están funcionando mejor que lo que calculaba Rusia".