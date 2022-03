Boulevard Refugiados Galparsoro, CEAR: "Tenemos que atender a todos los refugiados" EITB Media Última actualización: 17/03/2022 12:20 (UTC+1) Publicado: 17/03/2022 12:18 (UTC+1) El presidente de CEAR Euskadi se pregunta que diferencia hay entre los niños refugiados ucranianos y los niños de Aganistán, Siria o el África subsahariana y pide ponerse en la piel de los más de 82 millones de refugiados del mundo. Escuchar la página Escuchar la página

Javier Galparsoro, presidente de CEAR Euskadi, dice no sentirse bien ante la "magnitud de la tragedia que estamos viviendo estos días" pero sobre todo con "el drama que hay en el mundo con 82,5 millones de refugiados". En palabras a "Boulevard" de Radio Euskadi ha declarado que le parece "increíble" que un solo personaje, en referencia a Putin, polarice la atención de todo el mundo "y que sea el eje del mal". "Quién está en crisis es Europa y el mundo" ha afirmado. En referencia a cualquier refugiado, se ha preguntado como se puede decir, tras dos años, a personas que se han integrado en la sociedad que no son refugiados porque no ha demostrado de manera fehaciente una causa de persecución, "no es fácil ser refugiado, salir y mantenerse" ha asegurado.

Aunque el conflicto de Ucrania ha hecho que Europa se vuelque y que haya respondido de manera diferente a otras situaciones de conflictos con refugiados, Galparsoro ha preguntado qué diferencia hay entre los niños ucranianos y el resto de niños refugiados. "No sé si es racismo o clasismo. Todos nos tenemos que poner en la piel de los más de 82 millones de refugiados. Tenemos que atender a todos" ha insistido.

Para finalizar ha explicado que aquellos ucranianos que quieran regularizar su situación tienen que pedir, a partir de hoy, cita previa desde la web del Ministerio del Interior y realizar sus trámites en las comisarias de la policía nacional.