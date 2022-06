Boulevard Reportaje ¿Comemos bien cuando viajamos en furgoneta o estamos en un camping? Isusko AB | EITB Media Publicado: 30/06/2022 12:14 (UTC+2) Última actualización: 30/06/2022 12:14 (UTC+2) La nutricionista Mireia Alberdi nos da algunas recomendaciones para cuidarse en vacaciones. Además, hemos estado en el camping de Sopela. Escuchar la página Escuchar la página

Una de las formas de viajar y disfrutar de las vacaciones es en furgoneta o autocaravana. Cada vez más personas apuestan por esta modalidad y hoy en "Boulevard" hemos querido centrarnos en cómo se ha de llevar la alimentación en un viaje largo o en una excursión más corta en este tipo de vehículos.

Mireia Alberdi viaja en furgoneta y es nutricionista, "hay de todo, pero no todo el mundo come mal. En algunos casos no es saludable, yo estoy muchos días fuera de casa en furgoneta e intento comer bien".

Nos daba algunas recomendaciones, "hay que saber a donde se va a ir y planear muy bien que necesito. Si lo tengo que llevar todo de casa o lo compro en el sitio". Algo habitual en lo que se suele fijar, "veo poca agua, pocas verduras y pescado, y sí muchas bebidas azucaradas, alcohol, embutidos y comida ultra procesada".

También hemos estado con Amparo, en el camping de Sopela, "comemos como si estuviéramos en mi casa. Tenemos amistades con huerta y aprovechamos el producto de temporada". Pero no siempre se puede comer bien, "suele ser la gente joven, el resto veo que comen bien. El mito de que se come mal depende de quien sea".