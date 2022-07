Entrevista Entrevista en Radio Euskadi Ardanza se pregunta si la reacción del Gobierno habría sido otra si ETA hubiera secuestrado al hijo de Aznar M. D. | EITB Media Publicado: 06/07/2022 11:15 (UTC+2) Última actualización: 06/07/2022 11:22 (UTC+2) El lehendakari José Antonio Ardanza ha recordado los días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y ha lamentado que el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, no declarara públicamente que era "imposible" atender en 48 horas la exigencia de ETA. Escuchar la página Escuchar la página

En una entrevista en Boulevard de Radio Euskadi, José Antonio Ardanza, lehendakari cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado por ETA, en 1997, ha recordado el dolor causado a la sociedad durante esos días y la esperanza que despertó con la reacción ciudadana.

Ardanza ha lamentado la reacción del Gobierno de España, presidido por José María Aznar, ante el secuestro del concejar del PP por parte de ETA. El lehendakari ha relatado que el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Mari Atutxa, estaba en "relación permanente" con Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior, y que el jeltzale le pidió al ministro del PP que hiciera una declaración pública diciendo claramente que la petición de ETA era "imposible de cumplir" en 48 horas.

"Mayor Oreja no aceptó" y contestó un "no rotundo" a ETA, según relata Ardanza, diciendo que "el Gobierno de la Nación no negocia con terroristas". "Ya me gustaría saber si el hijo secuestrado es el de Mayor Oreja o Aznar, qué hubiera ocurrido", ha dicho el lehendakari.

Además, Ardanza ha lamentado que ETA y "su mundo civil" no quieran reconocer el "daño causado" al pueblo vasco. El lehendakari cree que ETA no es consciente del "daño tan enorme que ha causado a este pueblo en su imagen, en su prestigio, en su ruptura interna".

El jeltzale ha señalado que todavía "eso hoy dura", y ha aludido al hecho de que "su mundo civil no quiera reconocer el daño que han hecho". El lehendakari ha recordado que también "a la gente española le costó romper con Franco" y "hoy es el día en el que no se quiere romper todavía con esa Guerra Civil maldita".