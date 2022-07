Entrevista mercedes Arkaitz Rodriguez: “La plantilla de Mercedes ha ganado con el acuerdo, pero no todo lo que se merecen” Publicado: 19/07/2022 12:35 (UTC+2) Última actualización: 19/07/2022 14:15 (UTC+2) El secretario general de Sortu, entrevistado hoy en Boulevard Radio Euskadi, ha manifestado que a EH Bildu le interesa otra legislatura más con el gobierno de Sánchez, teniendo en cuenta cual es la alternativa. Escuchar la página Escuchar la página

Arkaitz Rodriguez, secretario general de Sortu, ha valorado positivamente el convenio colectivo acordado entre sindicatos y dirección, pero se ha mostrado crítico con la actitud de la empresa porque opina haber utilizado la inversión de 1200 millones "como chantaje": "Somos de la tesis de que esa inversión se hubiera llevado a cabo en cualquier caso y de que lo que ha tratado de hacer la dirección ha sido presionar a la plantilla para que ganara lo menos posible", ha añadido. Asimismo, ha asegurado que, sin la lucha y el sacrificio de todos estos meses, probablemente el convenio "hubiera sido peor" para la clase trabajadora. El convenio, declara, va a establecer una referencia de cara a todo el sector industrial de Araba y, por lo tanto, afirma que la lucha va a servir para mucha más gente.

En cuanto al debate del estado de la nación, el líder de Sortu ha declarado que es necesario la coyuntura con el gobierno de Sánchez, "aunque eso signifique tener que ceder en determinados momentos", por el bien de la mayoría social de este país y, en general, del conjunto del estado español. Por ello, ha estimado preciso otra legislatura más con Sánchez teniendo en cuenta cual es la alternativa: "tenemos muy claro que si, finalmente, las derechas reaccionarias terminan haciéndose con el gobierno de Madrid, sería muy difícil avanzar en la senda de los derechos, y eso es lo que estamos tratando de evitar".

Respecto a la actitud del gobierno ante el autogobierno vasco, Rodriguez ha manifestado que Madrid tiene que cumplir con el estatuto "de una vez por todas" y ha reprochado que "si la ley está para cumplirla, no deberían de incumplirlo sistemáticamente". Las transferencias, añade, tendrían que estar completadas hace muchísimo tiempo, pero declara que eso "no es suficiente": "Nosotros lo que necesitamos, como país, es la plena soberanía, con todas las competencias políticas para hacer frente a retos de la época que, en estos momentos están situando al país en una situación crítica, porque, a día de hoy, no disponemos de instrumental político suficiente".