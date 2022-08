Entrevista Entrevista Uxue Barkos, partidaria de los impuestos a las eléctricas Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 30/08/2022 10:16 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2022 10:21 (UTC+2) La portavoz de Geroa Bai, tras tres años de gobierno, ha declarado en "Boulevard" que el balance "es positivo, con luces y sombras" y que tiene "fuerzas y muchas" para seguir con el proyecto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos. Foto: EITB Media 22:58 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, se mostraba partidaria de los impuestos a las eléctricas o la banca criticados por el actual consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, por la necesidad "de repartir las cargas".

Barkos ha estado hoy en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi donde insistía también en la necesidad de concertar esos impuestos con las comunidades que tienen régimen fiscal propio, este tema "ha de explicarse ante las instituciones europeas, lo que están diciendo los afectados por ese impuesto es que van a acceder a las instituciones europeas para defender su posición".

"Creo que es un momento en el que hay equilibrar esfuerzos, las empresas están viviendo un momento dulce por el precio de las energías y un equilibrio en esas materias me parece bien", añadía.

Por otro lado, tras más de tres años de Gobierno la valoración que hace es buena y productiva, "el cambio en 2015 a nuestro entender debía tener continuidad, nuestra fórmula fue clara y la mía también, un gobierno progresista y en ese sentido el balance global es positivo, con luces y sombras, por supuesto".

Sobre anunciar los nombres a la candidatura a la próxima presidencia Barkos y Geroa Bai no tienen prisa, "no me pongan fechas… el proceso de Geroa Bai es renovar y a partir de ahí sería empezar las cabezas de lista, como hemos hecho siempre y ateniéndonos a los tiempos razonables…".

La portavoz de Geroa Bai se muestra con ganas de seguir en el proyecto de su partido, "Geroa Bai es un elemento indispensable en la política navarra desde 2015. Tengo fuerzas y muchas. El cansancio en política habla de agotamiento de un proyecto y ese no es el caso".