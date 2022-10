Entrevista Reportaje ¿Cuánto sube el precio de una merluza desde que llega a puerto hasta que la compramos? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 04/10/2022 12:16 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2022 13:35 (UTC+2) Hoy en "Boulevard" hemos seguido el rastro de una merluza; ha subido su precio de 1,80 a 14,98 euros desde que ha llegado a puerto hasta que se ha comprado en la pescadería. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Merluzas en Mercabilbao. Foto: EITB Media 1:31 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Hoy en "Boulevard" hemos querido saber dónde y por qué sube el precio de los productos y hemos seguido el rastro de una merluza a la que hemos acompañado desde su llegada al puerto de Ondarroa hasta que se compraba en una pescadería de Basauri.

Lo primero que sorprende al hablar con los armadores es que no fijan ellos el precio, si no que lo hacen los compradores. Hoy han descargado 3 mil kilos de merluza tras 6 días pescando en la costa francesa y en función de la oferta y la demanda les han pagado el kilo de merluza a 1'80 euros.

El mayor gasto es el combustible ya que pagan por buque 4 mil euros al día con facturas que llegan a 26 mil euros a la semana, es decir, más de 100 mil euros al mes. Sus 13 tripulantes cobran en función del precio de venta.

Mikel Ortiz es gerente de la organización de armadores de Ondarroa y contaba preocupado que Bruselas acaba de cerrar casi 100 puntos de pesca para proteger el fondo marino, "no tenemos sitios donde pescar".

En cuanto a la merluza que llegaba a puerto era comprada por el armador a 1,80 euros el kilo y tras ser subastada la ha comprado el mayorista del puerto por 5,50 euros (lo ha subido 1 euro por los sobre costes).

Por tanto, el mayorista de Mercabilbao lo ha tenido que comprar a 6,50 para venderlo a una pescadería a 7,50 euros el kilo (merluza de arrastre) y 10 euros la de anzuelo.



Miriam Larrañaga ha comprado en Mercabilbao merluza de anzuelo con gastos incluidos a 12 euros y la ha vendido por 14,98 euros; esos gastos son el IVA, que hace incrementar el precio de 10,60 a esos 12 euros, más el transporte, la bolsa, el prepararlo etc.

Joseba Varela, un cliente habitual de la pescadería, la ha comprado y la ha cocinado para Xabier García Ramsden.

La merluza, en Mercabilbao

Ramsden y Joseba listos para cocinarla

La merluza, en plena elaboración

La merluza lista para comer

Por otro lado, en el Gobierno Vasco quieren asegurase que no hay abusos en ningún momento de la cadena; Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, afirmaba que "la ley intenta controlar los costes, que uno de los operadores no venda por debajo. Asegurar que cada uno de los eslabones no tenga pérdidas e intentar controlar esos abusos para que sea sostenible".