X-nutricion_boulevard-X Nutrición ¿Podemos alimentarnos solo de carne? ¿Qué es la dieta paleo? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 05/10/2022 14:51 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2022 14:57 (UTC+2) Para la nutricionista Lur Garmendia "las dietas que excluyen alimentos no son completas".

Abrimos la consulta de "Boulevard" de Radio Euskadi con la nutricionista Lur Garmendia para saber las propiedades de la carne y su opinión sobre la dieta paleo.

Hay una corriente de gente que come sólo carne, "la carne nos aporta proteína completa, de alto valor biológico. Lleva todas las proteínas que necesitamos y vitaminas como la 6 y la 12 entre otras, y además es un buen aporte de hierro".

Hay mucha gente vegetariana, cada vez más... ¿Si no comemos carne pasa algo? "La carne nos aporta proteína animal, no comer carne si comiésemos todo lo demás no debería ser una dieta incompleta. El problema sería no comer el resto de nutrientes".

Desde el punto de vista nutricional "todas tienen el mismo tipo de proteína, las rojas tienen más grasa saturada y colesterol y las carnes blancas son el pollo, el pavo, el conejo y el caballo... (aunque no lo comamos); la más sana podría ser el pavo y el conejo, son muy parecidas y se podrían comer 3-4 veces a la semana".

¿Y la dieta paleo? ¿Hay gente que sólo come carne, es posible vivir así y conlleva sus riesgos? "Esta dieta introduce carne, frutas, vegetales… y están prohibidos todos los productos procesados. Las dietas que excluyen alimentos no las considero completas. Podríamos tener falta de vitamina C".

Las preguntas de los oyentes

- ¿Hay alimentos sin gluten que son procesados?: "Alimentos sin gluten no es nunca sinónimo de más sano, al añadir nutrientes está siendo procesado. Hay que leer la etiqueta nutricional".

- ¿Los lácteos desnatados tienen más azúcar? "Por norma general sí. Los desnatados son ricos porque llevan más azucar añadido. Los desnatados tienen más azucar que los yogures normales, pero menos grasa".

- Mi hija es celíaca y a parte de que los productos son muchos más caros, nutricionalmente son peores, las galletas por ejemplo tienen más azúcar, ¿Esto es así?: "Sí, es así, tienen más azúcares, más grasa y más sales y hacen de ese producto más procesado".