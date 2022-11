X-nutricion_boulevard-X Nutrición Consejos de nutrición para los días previos a correr la Behobia-San Sebastián Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 02/11/2022 13:55 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2022 14:07 (UTC+1) Qué hay que comer días antes de la carrera, cómo alimentarse el mismo día, mientras estamos corriendo qué ingerir y beber y al acabar el esfuerzo.... Nos lo explica todo la nutricionista Lur Garmendia. Escuchar la página Escuchar la página

Faltan pocos días para que se celebre la Behobia-San Sebastián, la carrera popular que atrae a más participantes a Euskadi Herria; son 20 kilómetros con subidas y bajadas desde la muga hasta el Boulevard donostiarra.

En Radio Euskadi queremos dar algunos consejos a los participantes sobre la alimentación con la nutricionista donostiarra Lur Garmendia.

Además de entrenar bien una buena alimentación es fundamental durante la preparación de una carrera y en especial la última semana, pero ¿Cómo deben alimentarse los corredores? "El deportista debe llevar la alimentación más equilibrada posible y con el depósito de gasolina lleno, con mucho glucógeno, con una buena pauta alimentaria y con carbohidratos. Los días antes a la carrera un gran aporte de carbohidratos de carbono que será la gasolina para la carrera".

¿Cuándo ingerimos más carbohidratos?

"En la semana previa, sobre todo en los últimos tres días".

Qué comer

"Esto es muy individual. La primera recomendación es no hacer experimentos. No hacer nada que no hayamos hecho antes. Un vaso de leche, una tostada con mermelada, fruta y coipos de avena. Fuera de las comidas principales fruta, yogurt con nueces… Y en las comidas y en las cenas aportar todos los nutrientes que necesitamos".

El día de la carrera

En el desayuno "los hidratos de absorción lenta, pero durante la carrera que sean de absorción rápida, de energía. Evitar grasas copiosas, controlar las proteínas… desayunar dos-tres horas antes de la carrera".

En ruta, mientras estamos corriendo



"El pan blanco, geles y barritas, el plátano, que puede ser de absorción rápida y lenta, cuando es maduro nos aporta azúcar más rápido. Las barritas son aconsejables con agua. A lo largo de la carrera es importante hidratarnos bien".

Al acabar la competición

"Depende mucho de cada uno. Sentido común. Esta carrera va asociado a comida de cuadrillas, pero hay que reponer lo que hemos gastado… sobre todo esos carbohidratos".

¿Y unas cervezas?

"Una puede hidratarnos, pero esto no quiere decir que al acabar nos bebamos un litro".

El agua

"Hay que beber antes, durante y después. Va ayudar a evitar los calambres, lo más adecuado sería 300-500 mililitros antes de la carrera y luego bebida isotónica cada 15-20 minutos".