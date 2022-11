Nutrición Boulevard Nutrición ¿Qué hay que comer cuando se es diabético? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 16/11/2022 13:58 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2022 13:58 (UTC+1) Lur Garmendia nos recuerda que una personsa diabética "puede comer de todo si conoce bien los alimentos, pero tendrá que ir en proporción a la insulina que toma". Escuchar la página Escuchar la página

El lunes se celebró el Día Mundial de la Diabetes, buen pretexto para centrarnos en la importancia de una alimentación controlda en esta enfemredad crónica con cada vez mayor incidencia.

La nutrionista colaboradora de "Boulevard" nos explicá qué es y los tipos que hay: "¿Qué es la diabetes? Habría que definirlo como una enfermedad en la que los niveles de azucar–glucosa en la sangre están muy altos. Dos tipos, Tipo 1 que necesita insulina porque el pancreas no lo produce y necesitamos inyectar y el tipo 2, donde el cuerpo no es capaz de usar esa insulina".

Sin embargo, sea que se necesite o no insulina en la alimentación no hay prácticamente diferencias... "es una dieta parecida y saludable, hay que tener cuidado en alimentos con azúcares de aborción muy rápida".

Una persona diabética puede comer de todo, "sí y no. Puede comer de todo si conoce bien los alimentos pero tendrá que ir en proporción a la insulina que toma. La clave está en no pasarse de la raya y no descontrolar el nivel de glucosa en sangre".