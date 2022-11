Entrevista 'Ley Sí es Sí' Uriarte: "El abogado del condenado pide revisión porque las nuevas penas son favorables a su defendido" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 17/11/2022 09:08 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2022 09:28 (UTC+1) Se están dando las primeras excarcelaciones y reducciones de penas para delincuentes sexuales. El juez decano Aner Uriarte decía en "Boluevard" que en Euskadi ya se estudian los primeros recursos. Escuchar la página Escuchar la página

Se están dando las primeras excarcelaciones y reducciones de penas para delincuentes sexuales tras la aprobación de la ley del solo sí es sí.

Casos de violaciones a menores o agresiones sexuales en Galicia, Castilla-León, Andalucía, Murcia o Madrid y en Euskadi y Navarra ya se estudian los primeros recursos, aunque no hay resoluciones.

El Gobierno español se niega a cambiar la ley. Pedro Sánchez pide esperar a que los tribunales sienten jurisprudencia y la ministra Irene Montero carga contra los jueces, contra el machismo de algunos magistrados.

El CGPJ ha respondido ya y dicen que solo aplican la ley, que están obligados a adoptar la norma más beneficiosa para el condenado.

El juez decano de Bilbao Aner Uriarte ha estado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, "no me constan recursos al respecto. Se espera que haya revisiones, pero de momento no. Nos reuniremos porque se prevé que haya revisiones de condenas".

Ante las primeras rebajas de condenas "aquí tenemos poco margen para la interpretación, aquí no se hace valoración, está juzgado, lo que se hace es que el abogado del condenado pide revisión porque las nuevas penas son favorables a su defendido".

Son los magistrados los que tienen que analizar bien la nueva situación "lo que tienen que hacer los magistrados es que con esos hechos probados como encajan en la nueva legislación. Si lo hace es porque no le queda más remedio".

En la Rioja no se ha modificado ninguna petición realizada, "en todos los casos no hay que modificar, hay muchos tipos de ataques contra la libertad sexual, estará bien encajada la ley".

La razón de la petición de la revisión es clara, "en algunas horquillas el tramo penal es inferior al anterior… donde antes era de 4 a 8 años ahora de 4 a 6" y por eso están pidiendo nueva sresoluciones para que la condena sea menor.