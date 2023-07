Boulevard 12 de julio de 2023 José María Lobato: "El lema me produce dolor y no aporta nada" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 12/07/2023 08:59 (UTC+2) Última actualización: 12/07/2023 08:59 (UTC+2) El ya famoso lema le recuerda aquel episodio de 1997 "a mí me lleva, me conduce, al momento de que Txapote está a punto de rematarme en el suelo". Escuchar la página Escuchar la página

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la Fundación Fernando Buesa y una veintena de víctimas de ETA han reclamado a la clase política y a la sociedad en general que no se utilice el "Que te vote Txapote" repetido durante los últimos meses para cargar contra el presidente Pedro Sánchez.

Cabe señalar que entre los firmantes hay una víctima directa de Txapote, José María Lobato y familiares de varios concejales del PP como Mikel Iruretagoyena o Naiara Zamarreño, hijos de José Ignacio Iruretagoyena y de Manuel Zamarreño, respectivamente.

Lobato, entrevistado en "Boulevard" de Radio Euskadi decía que "llevamos todo el año con este lema de una manera muy machacona".

El ya famoso lema le recuerda aquel episodio de 1997, "a mí me lleva, me conduce, al momento de que Txapote está a punto de rematarme en el suelo cuando estoy ahogándome con mi sangre. Solo él pudo decir por qué no lo hizo".